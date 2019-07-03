HABER /  YEREL

Şırnak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin para cezası

Demirören Haber Ajansı
Şırnak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin para cezası

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 kilo 800 gram salep soğanı topladıkları tespit edilen 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi.

ŞIRNAK İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beytüşşebap'ın Tahtereş mevkisinde salep soğanı toplandığı ihbarıyla harekete geçti.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, salep soğanını toplayan 3 kişinin kimliğini tespit etti.

Jandarmanın belirlenen adrese düzenlediği operasyonda yapılan aramada 5 kilo 800 gram salep soğanı ve 2 av tüfeği ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan 3 şüpheliye ayrı ayrı 68 bin TL olmak üzere 204 TL para cezası verildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
WhatsApp çöktü mü? Neden fotoğraflar inmiyor?
WhatsApp çöktü mü? Neden fotoğraflar inmiyor?
Galatasaray'da bir transfer daha yolda
Galatasaray'da bir transfer daha yolda
Trabzonspor'a Almanya'dan transfer!
Trabzonspor'a Almanya'dan transfer!
JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
Erdoğan: Hepsi aynı bataklıktan beslenen parazitlerdir
Erdoğan: Hepsi aynı bataklıktan beslenen parazitlerdir
İstanbul'da bir kişi ehliyet sınavına arkadaşının yerine girmek isterken yakalandı
İstanbul'da bir kişi ehliyet sınavına arkadaşının yerine girmek isterken yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Hamilelik pilatesi nedir bebeği nasıl etkiler?
Hamilelik pilatesi nedir bebeği nasıl etkiler?
AP’nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli’den ilk açıklama
AP’nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli’den ilk açıklama
Kurban bayramı ne zaman 2019 ayın kaçına denk geliyor?
Kurban bayramı ne zaman 2019 ayın kaçına denk geliyor?
Gaziantep'ten üzen haber! Araç devrildi 2 asker yaralı
Gaziantep'ten üzen haber! Araç devrildi 2 asker yaralı
Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti
Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti
Aşure günü ne zaman başlıyor 2019 hangi ayda?
Aşure günü ne zaman başlıyor 2019 hangi ayda?
Rodrigo, 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedi
Rodrigo, 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedi
Kaymakam maaşları ne kadar oldu derecesine göre yeni zamlı maaşlar
Kaymakam maaşları ne kadar oldu derecesine göre yeni zamlı maaşlar
Yorumlar