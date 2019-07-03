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JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü

JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü

JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15,1'den yüzde 14'e düşürdü.

JP Morgan, Türkiye için 2019 yıl sonu için yüzde 15,1 olan enflasyon tahminini yüzde 14'e düşürdü ve Haziran ayındaki verilerin fiyat dinamiklerindeki iyileşmeye dair ikna edici kanıtlar sunduğunu kaydetti.

'Tcmb gevşeme döngüsüne geçebilir'

Şirketten yapılan açıklamada, "Haziran datası, TCMB'nin Temmuz toplantısında gevşeme döngüsüne başlayacağına dair tahminimiz için bize güven verdi" denildi.

Yıllık enflasyon bir yılın en düşük seviyesinde

Bugün açıklanan veriye göre, enflasyon Haziran'da yüzde 0,03 artarak yıllık bazda yüzde 15,72 oldu. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2018'den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

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