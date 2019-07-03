Galatasaray'da bir transfer daha yolda

Transfer sezonunun açılması ile birlikte kadrosuna 5 isim birden katan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Mücadele edeceği 3 kulvarda da başarı hedefleyen sarı kırmızılılar, kadro derinliğini arttırmak istiyor.

Askerlik görevini tamamlayan ve çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Yusuf Erdoğan ile her konuda anlaşan sarı kırmızılıların genç oyuncuyu kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Öte yandan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray ile 4 yıl daha kontratı bulunduğunun altını çizen ve takımda kalacağını açıklayan Diagne konusunda sarı kırmızılıların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Takıma santrafor takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılırken galatasaray'ın Vedat Muriç ısrarı sürüyor. Kosovalı golcü için çaykur rizespor ile temaslar sürerken bir miktar paranın yanı sıra takasta oyuncuda önerileceği öğrenildi.

Banega konusunda ise bekleyiş sürüyor

Galatasaray'da transfer listesinin 1 numarası olan Ever Banega konusunda ise bekleyiş sürüyor. 3 isim ile yollarını ayıran İspanyol ekibi takviye yapmadan oyuncu göndermeyi düşünmüyor. Sarı kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando'nun adı Endülüs ekibiyle sık sık anılsa da İspanya kaynaklı haberlerde Sevilla'nın takas teklifini kabul etmeyeceği ve bir miktar bonservis bedeli talep edeceği yönünde.