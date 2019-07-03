Trabzonspor transfere doymuyor

Trabzonspor, Werder Bremen'den 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ın 125 bin Euro fesih bedeli ödenerek transfer edildiğini açıkladı. Trabzonspor, ayrıca Bosna Hersek ekibi Mladost Doboj Kakanj forması giyen sol kanat oyuncusu Nemanja Andjusic ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Werder Bremen Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 125.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Werder Bremen Kulübüne;

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta ( Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100.000.-EUR,

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen'in hakettiği tutarı aşan kısmının %20'si, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 625.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 630.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Nemanja Andjusic'e de imza attırıldı

Trabzonspor, Bosna Hersek ekibi Mladost Doboj Kakanj forması giyen sol kanat oyuncusu Nemanja Andjusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Bosna Hersek ekibi Mladost Doboj Kakanj forması giyen kanat oyuncusu Nemanja Andjusic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavililer Andusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trabzonspor, 22 yaşındaki futbolcuya opsiyonlu sezonu da dahil olmak üzere toplamda 415 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki imza töreninde konuşan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, “Kulübümüzün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara büyük önem veriyoruz. Nemanja Andusic de bu oyunculardan bir tanesi. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonspor’umuzun başarısı için çalışacaktır” dedi.

Nemanja Andusic de, “Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor’un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” diye konuştu.

Trabzonspor bu transfer için Mladost Doboj Kakanj kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 50 bin euro ödeyecek.

Ayrıca, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne; Andusic'in Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarında ilk 21 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin euro, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin euro, resmi müsabakalarının 20 tanesinde, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin euro, resmi müsabakalarda 5 gol atması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin euro, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Mladost Doboj Kakanj'ın hakettiği tutarı aşan kısmının %30'u ödenecek.

22 yaşındaki futbolcuya ödenecek ücret ise şöyle:

2019/20 futbol sezonu için 115.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 opsiyon sezonu için 100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.