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Göçmenleri İstanbul diye Kırıkkale'de bir köyde bıraktılar

Göçmenleri İstanbul diye Kırıkkale'de bir köyde bıraktılar

Türkiye'ye yasa dışı yollara giren Afganistanlı 13 kaçak göçmen, "İstanbul'a geldik" denilerek Kırıkkale'nin Hasandede köyünde otobüsten indirildi. Jandarma, kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Köy muhtarı Hasan Özcan, bu olayın 3'üncü kez meydana geldiğini söyledi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen, çalışmak amacıyla Aksaray'dan İstanbul'a gitmeye karar verdi. Bunun için kimliğini bilmedikleri otobüs şoförüyle anlaşan kaçak göçmenler, önceki gün yola çıktı.

Kaçak göçmenler, gece saatlerinde, Kırıkkale'nin Hasandede köyü mevkisinde, "İstanbul'a geldik" denilerek otobüsten indirildi. Daha sonra şoför otobüsüyle uzaklaştı. Köy sakinleri, kaçak göçmenlerin gece saatlerinde dolaştığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen ekipler, 13 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki sığınma evine götürüldü. Jandarma, olayın ardından kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Hasandede köyü muhtarı Hasan Özcan, bu olayın üçüncü kez yaşandığını söyleyerek, "İnşallah bu son olur. Buraya neden bırakıldığını biz de çözemedik. 3 kere üst üste olmasının tesadüf olmadığına biz kanaat getirdik. Sadece gördüğümüzü jandarmaya haber veriyoruz. Gece buraya bırakıyorlar. 'Burası İstanbul' deyip, bırakıp gidiyorlar" dedi.

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