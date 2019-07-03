HABER /  DÜNYA

Hindistan'da baraj taştı 12 ölü 11 kayıp

Anadolu Ajansı
Hindistan'da baraj taştı 12 ölü 11 kayıp

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir barajda şiddetli yağışların etkisiyle oluşan taşkında en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Maharaştra eyalet yetkilisi Datta Bhadakawad, Ratnagiri bölgesindeki yoğun yağışın önceki akşam Tiware Barajı'nda neden olduğu taşkında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, bir kişinin de kurtarıldığını belirtti. Bhadakawad, kayıp 11 kişiye ise henüz ulaşılamadığını söyledi.

Taşkın nedeniyle civardaki 7 köyün sular altında kaldığı, en az 12 evin yıkıldığı ve 20 aracın sürüklendiği kaydedildi.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Sahada hükümet yetkilileri, emniyet güçleri ve gönüllülerden oluşan ilave kurtarma ekiplerinin de görev yaptığı ifade edildi.

Haber ajansı IANS'ın haberinde, 19 yıllık barajda sızıntı belirtileri görüldüğü ve yerel yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiği ancak onarım yapılmadığı iddiası yer aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da cani baba dehşet saçtı
Bursa'da cani baba dehşet saçtı
Mersin’de sahte alkolden ölenleri sayısı 7’ye yükseldi
Mersin’de sahte alkolden ölenleri sayısı 7’ye yükseldi
Japonya'da perşembe gününe kadar 1 milyon kişi tahliye edilecek
Japonya'da perşembe gününe kadar 1 milyon kişi tahliye edilecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan UEFA ve transfer açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan UEFA ve transfer açıklaması
Göçmenleri İstanbul diye Kırıkkale'de bir köyde bıraktılar
Göçmenleri İstanbul diye Kırıkkale'de bir köyde bıraktılar
Şırnak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin para cezası
Şırnak'ta salep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin para cezası
ÖNCEKİ HABERLER
WhatsApp çöktü mü? Neden fotoğraflar inmiyor?
WhatsApp çöktü mü? Neden fotoğraflar inmiyor?
Galatasaray'da bir transfer daha yolda
Galatasaray'da bir transfer daha yolda
Kurban bayramı resmi tatil mi 2019 9 gün tatil olacak mı?
Kurban bayramı resmi tatil mi 2019 9 gün tatil olacak mı?
Trabzonspor'a Almanya'dan transfer!
Trabzonspor'a Almanya'dan transfer!
JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
Kaymakam maaşları ne kadar oldu derecesine göre yeni zamlı maaşlar
Kaymakam maaşları ne kadar oldu derecesine göre yeni zamlı maaşlar
Erdoğan: Hepsi aynı bataklıktan beslenen parazitlerdir
Erdoğan: Hepsi aynı bataklıktan beslenen parazitlerdir
Hemşire maaşları 2019 yeni zam sonrası derecesine göre kaç para?
Hemşire maaşları 2019 yeni zam sonrası derecesine göre kaç para?
Yorumlar