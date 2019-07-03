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Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma 1 asker şehit oldu

Anadolu Ajansı
Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma 1 asker şehit oldu

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

SİİRT İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava destekli 'Kurt Kapanı-31 Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda, teröristlerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı.

Yaralılar helikopterle getirildikleri kent merkezinde nakledildikleri ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen şehit düştü.

Öte yandan, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ATAK helikopterlerinin de desteğiyle operasyon devam ediyor.

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