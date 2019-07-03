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İstanbul'da gürültü kirliliğine yönelik denetimler artırılacak

Anadolu Ajansı
İstanbul'da gürültü kirliliğine yönelik denetimler artırılacak

İSTANBUL'da eğlence yerlerinde gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimlerin sıklaştırılması kararlaştırıldı.

İSTANBUL Valiliğinden yapılan açıklamada, valiliğe intikal eden gürültü kirliliğine yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda ilgili kurum ve kuruluşlar, İstanbul Ticaret Odası yetkilileri ve sektör temsilcileriyle Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, müzik yayını yapan tesis ve işletmelerde Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gürültü sınır değerlerinin sağlanması amacıyla denetimlerin sıklaştırılmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, "Müzik yayını yapan tesis ve işletmelerin gürültü seviyelerini ilgili yönetmeliğin öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri yasal zorunluluktur. Yönetmeliğe aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen tesis ve işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

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