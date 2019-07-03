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İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır!

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Washington Post, terör örgütü mensubunun yazısının yayınlanması skandaldır' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de yayın yapan Washington Post Gazetesine tepki gösterdi.

Kalın yaptığı açıklamada, "Başına ödül konan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir. Bunun basın özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir."

Cemil Bayık Washıngton Post'a makale yazmıştı

PKK terör örgütü elebaşlarından Cemil Bayık, Washington Post'a bir makale yazmış, Türkiye'yi değiştireceklerini ve daha demokratik hale getireceklerini söylemişti.

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