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Bursa'da cani baba dehşet saçtı

Bursa'da cani baba dehşet saçtı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde Filiz K.’yı (49), iddiaya göre bir yıl önce evden kaçan kızı ile görüşme istediği gerekçesiyle tartıştığı eşi Hamdi K. (54) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Hamdi K., olaydan sonra oğlunu arayıp "Gel anneni öldürdüm" dedi, ardından polise giderek teslim oldu.

Olay sabah Bursanın Mudanya İlçesi Halitpaşa Mahallesinde bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce evden kaçan kızını iddiaya göre evlatlıktan reddeden Hamdi K., görüşmek istediğini belirten eşi Filiz K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamdi K., evde bulunan pompalı tüfekle eşine 3 el ateş etti.

Kanlar içinde kalan Filiz K., olay yerinde hayatını kaybederken, Hamdi K. oğlu B.K.yı arayarak "Anneni öldürdüm, gel" dedi. Hamdi K., oğlu ile görüştükten sonra Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Olay yerine giden polis, beraberinde sağlık ekipleriyle birlikte şüphelininÿverdiği anahtarla eve girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Filiz K.nın yaşamını yitirdiği saptandı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Filiz K.nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Hamdi K.nın emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.

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