WhatsApp çöktü mü? Neden fotoğraflar inmiyor?

WhatsApp kullanıcıları son birkaç saattir medya görüntülerini indiremiyor. Karşılarına indirme işleminin başarısız olduğuna dair bir uyarı çıkan kullanıcılar, ''Whatsapp çöktü mü'' ve ''Whatsapp'a neden girilmiyor'' sorularını aratmaya başladı

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a öğle saatlerinden sonra fotoğraf indirme sorunu yaşanıyor.

Uygulamaya giremeyen kişiler ''Whatsapp çöktü mü'' , ''Whatsapp'a neden girilmiyor'' gibi soruların yanıtını arama motoru üzerinde araştırmaya başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre Avrupa'da kullanıcıların birçoğunun gelen medyayı indiremedikleri öğrenildi. İşte Whatsapp çöktü mü sorusunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar!

Akşam saatlerinden itibaren anlık mesajlaşma uygulamasına giremeyen kullanıcılar sorun ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye başladı. ''Whatsapp çöktü mü'' sorusu kısa süre içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Alınan bilgilere göre bazı kullanıcıların erişim sağlarken bazılarının ise Whatsapp'ta medya dosyalarını indiremediğini. Peki, Whatsapp çötü mü? Neden açılmıyor?

Whatsapp çöktü mü?

Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a (TSİ) 17.00 sularından itibaren özellikle Batı Avrupa'dan erişimde sorun yaşanmaya başladı.

Siteye Instagram için 10 bin 761, Facebook için 6 bin 341 ve WhatsApp için bin 630 kesinti raporu ulaştı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.