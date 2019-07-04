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Kolarov Fenerbahçe'ye gelmek için rest çekti

Kolarov Fenerbahçe'ye gelmek için rest çekti

Roma’nın yeni hocası Fonseca’nın takımda kalmasını istediği Kolarov, daha sonra kendi pozisyonu olan sol beke Spinazzola transfer edilince net olarak ayrılık kararı verdi ve Fenerbahçe’ye gitmek istediğini iletti.

Kariyerini İtalya’da Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma’da sürdüren Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmıştı. Ancak Roma’da takımın başına yeni gelen Portekizli teknik adam Paulo Fonseca, Kolarov’un son durumunu gördükten sonra takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili bir hamlede bulunacağını belirtmişti.

Fanatik'in haberine göre; Fonseca’nın, Sırp yıldızın takımda kalması yönünde görüş bildirmesinden sadece birkaç gün sonra ise İtalyan ekibi, Juventus’a giden oyuncusu Pellegrini karşılığında Kolarov’la aynı pozisyonda oynayan Juve’nin sol beki Leonardo Spinazzola’yı 29 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı.

Kulübüyle masaya oturdu
2+1 yıllık anlaşma Bu durumdan son derece rahatsız olan ve ilk 11’deki şansı giderek azalan 33 yaşındaki oyuncunun ise dün İtalya’ya gittiği ve kulüp yönetimiyle masaya oturduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye gelmek istiyor
Tecrübeli futbolcunun, bu görüşmede Roma ile tüm bağlarını koparıp, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini ilettiği öğrenilirken, Sarı-Lacivertliler artık Kolarov’un kulübünü ikna etmesini bekliyor. Bonservis konusu çözülür çözülmez, Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanacak.

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