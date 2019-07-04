Emre Belözoğlu aracı oldu bomba isim Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in milli yıldızına sarı-lacivertli formayı giydirmek için aracılık yapıyor.
Beşiktaş'tan Mehmet Topal hamlesi... Beşiktaş, Fenerbahçe'yle yollarını ayıran tecrübeli yıldızı alıyor. Mali sıkıntılar nedeniyle Dorukhan'ı satış listesine koyan Kara Kartal, 33 yaşındaki Mehmet Topal'a 2 yıllık sözleşme teklif etti.
Fener işi bitirdi... Portekiz medyasından Fejsa müjdesi... Sarı-lacivertli ekip, Benfica'nın Sırp ön liberosu Ljubomir Fejsa'yı kadrosuna katmaya çok yakın. Portekiz'in A Bola gazetesi dün verdiği haberde, 30 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu duyurdu.
Fener'in Mahmut ısrarı... Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir için yoğun mesaide... Emre Belözoğlu, milli futbolcu için aracı oldu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile olan yakın ilişkisini kullandı. Mehmet Topal'ın gidişi sonrasında ön libero arayan Kanarya, 31 yaşındaki milli oyuncu için Başakşehir'e 2 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
Ali Adnan sürprizi... Sözleşmesi biten Adriano'ya yıllık 1 milyon 250 bin Euro'luk yeni teklif yapan ancak Brezilyalı futbolcudan olumsuz yanıt alan Beşiktaş'ın, Bursasporlu Umut Meraş'ın yanısıra bonservisi Udinese'de bulunan Ali Adnan için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.