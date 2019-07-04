Emre Belözoğlu aracı oldu bomba isim Fenerbahçe'ye geliyor

Fener'in Mahmut ısrarı... Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir için yoğun mesaide... Emre Belözoğlu, milli futbolcu için aracı oldu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile olan yakın ilişkisini kullandı. Mehmet Topal'ın gidişi sonrasında ön libero arayan Kanarya, 31 yaşındaki milli oyuncu için Başakşehir'e 2 milyon Euro'luk teklifte bulundu.