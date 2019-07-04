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Venus Williams'ı deviren Cori Gauff tarih yazıyor

Venus Williams'ı deviren Cori Gauff tarih yazıyor

15 yaşındaki ABD'li tenisçi Cori Gauff, 2017 yılının yarı finalisti Rybarikova'yı yenerek Wimbledon'da üçüncü tura çıktı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden 15 yaşındaki ABD'li Cori Gauff, üçüncü tura yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında vatandaşı Venus Williams'ı eleyerek sürprize imza atan Gauff, ikinci turda da 2017 yarı finalisti Slovak Magdalena Rybarikova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Maçı 18 "winner", 10 basit hatayla tamamlayan 15 yaşındaki tenisçi, iki kez de rakibinin servisini kırdı. Açık dönemde Wimbledon elemelerini geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçi olan dünya 313'üncüsü Gauff, Venus Williams galibiyetiyle 1996 ABD Açık'ta bunu başaran Anna Kournikova'dan beri grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi unvanını elde etmişti.

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