HABER /  POLİTİKA

İşte Ekrem İmamoğlu'nun Taksim ile ilgili projesi!

İşte Ekrem İmamoğlu'nun Taksim ile ilgili projesi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Taksim'i herkesin zevk alacağı alana dönüştüreceğiz. Yarışma usulü ile vatandaşların ve kurumların sürece katılmasına özen göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a yapacağı projeleri dün katıldığı programda anlattı. Taksim meydanındaki düzenlemenin öncelikli olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, İstanbul için hazırladıkları projelerini Halk TV canlı yayınında açıkladı.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"En nitelikli en güçlü kütüphanesini yapacağız"

Saraçhane'de kütüphane açacağız. Özellikle arka bina kısmında Türkiye'nin en nitelikli en güçlü kütüphanesini yapacağız. Yurt içi, yurt dışı insanların gelip arşiv karıştıracağı bir kütüphane olacak. Sevgi dilini birinci sıra yakalayan kitle çocuklar. Çocuğun sevgisini kazanmadan hiçbir siyasi o toplumda başarılı olamaz. Gençlerin şikayetini her gün dinliyorum. Özellikle 31 Mart'tan sonra… Hayallerimi artık bu şehirde kuruyorum diyen binlerce gençle karşılaşıyorum. Bu benim çalışma şevkimi artırıyor. Bir araştırma gençlerin yüzde 65'in oy verdiğini açıklamış bir araştırma şirketi. Sevgiyi yakalayınca oy oranları inanıyorum yüzde 80 olacak.

Taksim projesi

Taksim en önemli önceliklerimizden bir tanesi. Yapılan uygulama herkesi rahatsız ediyor. İstanbul'un önceliği simgesel bir anlamda Taksim meydanı. Taksim meydanını herkesin zevk alacağı bir yer haline getireceğiz. Elbette ki mevcut imkanlarla. Halk ve halkın dinamikleri içinde olacak. Yarışma usulü ile vatandaşların ve kurumların sürece katılmasına özen göstereceğiz. Demokratik katılım süreciyle Taksim'in belirlenecek olması bütüncül bir keyif ortaya çıkaracak diye düşünüyorum. İhmal edilmiş alan noktasında Kadıköy ve Bakırköy'e de ayrı parantez açmak isterdim. Beşiktaş meydanı da dokunulması gereken bir yer. Buralar simgeler anlamda bir buluşma, aynı zamanda toplumsal uzlaşma için buluşma yeri. Büyük kentlerin meydanlarını çok önemseyeceğiz.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Rusya ve Amerika'nın düşmanlığı yalan
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Rusya ve Amerika'nın düşmanlığı yalan
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Bülent Arınç 18 bin TL'lik maaş iddiaları için yemin etti!
Bülent Arınç 18 bin TL'lik maaş iddiaları için yemin etti!
Galatasaray'da Yusuf Erdoğan depremi! Fatih Terim askıya aldı
Galatasaray'da Yusuf Erdoğan depremi! Fatih Terim askıya aldı
İdari yargı hakimlik sınavında usulsüzlük iddiası! 29 gözaltı kararı
İdari yargı hakimlik sınavında usulsüzlük iddiası! 29 gözaltı kararı
Venus Williams'ı deviren Cori Gauff tarih yazıyor
Venus Williams'ı deviren Cori Gauff tarih yazıyor
ÖNCEKİ HABERLER
İncir, orman ağacı kapsamına girdi ormanlara incir dikilebilecek
İncir, orman ağacı kapsamına girdi ormanlara incir dikilebilecek
Honduras'ta balıkçı teknesi battı 26 kişi öldü
Honduras'ta balıkçı teknesi battı 26 kişi öldü
Şube müdürü maaşları ne kadar oldu yeni temmuz zamlı maaşlar
Şube müdürü maaşları ne kadar oldu yeni temmuz zamlı maaşlar
Adana'da polisin şehit edilmesini planlayan firari hain yakalandı
Adana'da polisin şehit edilmesini planlayan firari hain yakalandı
Trabzonspor, Nemanja Andusic'i transfer etti
Trabzonspor, Nemanja Andusic'i transfer etti
Müsteşar maaşları ne kadar oldu yeni temmuz zamlı maaşlar
Müsteşar maaşları ne kadar oldu yeni temmuz zamlı maaşlar
İstanbul'da gürültü kirliliğine yönelik denetimler artırılıyor
İstanbul'da gürültü kirliliğine yönelik denetimler artırılıyor
Kaymakam maaşları ne kadar oldu derecesine göre yeni zamlı maaşlar
Kaymakam maaşları ne kadar oldu derecesine göre yeni zamlı maaşlar
Yorumlar 5 yorum