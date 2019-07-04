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Bülent Arınç 18 bin TL'lik maaş iddiaları için yemin etti!

Bülent Arınç 18 bin TL'lik maaş iddiaları için yemin etti!

Maaşıyla ilgili tartışamaların ortasında kalan Bülent Arınç, Abdulkadir Selvi’ye konuştu ve ’yemin ederim maaş konusu hiç konuşulmadı’ dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirilen Bülent Arınç’ın maaşının 13 bin liradan 18 bine çıkarıldığı iddia edilmişti. Arınç’ın 13 Haziran'da katıldığı bir programda maaşıyla ilgili sorulan soruya bunu gündeme getirenlere "edepsizler" demişti.

Arınç geçen günlerde"edepsizler" ifadesini "sosyal medyadan nefret kusan, hakaret eden troller için kullandım. Bu tanımlamanın da halen arkasındayım.” açıklamasında bulunmuştu. 

Arınç, gazeteci Abdulkadir Selvi’ye konuştu.  Arınç, 'edepsiz' polemiğiyle ilgili olarak "AK Parti bünyesinden çıkan isimler tarafından iki yeni parti kuruluyor. Onları parlatıyorlar. Beni yıpratarak yeni kurulacak olan partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar" dedi.

Arınç: Yemin ederim maaş konuşulmadı!

Arınç’la aynı göreve getirilen eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek dün yaptığı açıklamada toplantıda para konusu hiç konuşulmadı’ açıklaması yaptı. Arınç ise maaşıyla ilgili ’Yemin ederim maaş konusu hiç konuşulmadı’ dedi. İşte Selvi’nin o yazısı: 

Paraya pula ihtiyacımız yok demişler

Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini önerince ’Meclis başkanları olarak devlet bize araç verdi. Meclis’te bir büromuz var. Korumamız var. Emekli maaşımızı alıyoruz. Paraya pula ihtiyacımız yok’ demişler. Erdoğan, kendisine yakın olmaları için Külliye’de yer hazırlanacağını söylemiş. Peki bu işin içinde para hiç yok mu? Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Metin Kıratlı, yasa gereği kurul üyelerine bir ödeme yapılmasının zorunlu olduğunu söylemiş. Onun ötesinde bir şey konuşulmamış.

Erdoğan sadece Ak Partililerin olmasını istememiş

Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu’nun sadece AK Partili Meclis başkanlarından oluşmasını istememiş. Hikmet Çetin, Ömer İzgi ve Hüsamettin Cindoruk’a da teklif götürülmüş ama onlar kabul etmemişler. 

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