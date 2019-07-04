Haldun Dormen'in sağlık durumu nasıl? Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı!

Hayatta inişler çıkışlar hep vardır. Ben tiyatrocu olarak çok iniş çıkış yaşadım, herkes de iniş çıkış yaşayacaktır ama hiçbir şey sorun değil... Hep umuda doğru koşmak lazım. O kadar çok çalışıyorum ki yaşlanacak vaktim yok"