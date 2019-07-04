Haldun Dormen'in sağlık durumu nasıl? Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı!
Usta sanatçı Haldun Dormen, dün akşam saatlerinde kalça kemiğini kırması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Dormen'in sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.
Usta tiyatrocu ve yönetmen Haldun Dormen'in dün akşam saatlerinde yere düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı. Usta oyuncu hemen ambulans ile Çapa Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı ve ilk müdahalenin ardından doktorları sağlık durumunun iyi olduğu belirtti.
Geçtiğimiz yıl, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği tarafından Trabzon'da düzenlenen 12. Uluslararası Transplantasyon Kongresi'ne, onur konuğu olarak davet edilen sanatçı Haldun Dormen, motivasyonunu, yaşama azmini ve enerjisini neye borçlu olduğu sorusunu şöyle yanıtlamıştı:
"Herhalde insan sevgime, işimi çok sevmeme borçluyum. Umudu yitirmemek lazım. Umut, güneşe doğru koşmaktır. İşiniz ne olursa olsun ister avukat, ister doktor, ister siyasetçi olun umudunuzu yitirmemek lazım.
Hayatta inişler çıkışlar hep vardır. Ben tiyatrocu olarak çok iniş çıkış yaşadım, herkes de iniş çıkış yaşayacaktır ama hiçbir şey sorun değil... Hep umuda doğru koşmak lazım. O kadar çok çalışıyorum ki yaşlanacak vaktim yok"