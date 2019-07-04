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Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Demirören Haber Ajansı
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 41 kişi yaralandı. Araçta bulunan bir yolcu ise sürücünün uyukladığını iddia etti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 57’nci kilometresinde meydana geldi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinden İstanbul’a giden Cizre Nuh İtimat firmasına ait Ömer Faruk Küni (36) yönetimindeki 73 DK 446 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte yaralanan 41 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Firma yetkilisi: Rüzgardan devrildi

Kaza sonrası konuşan firma yetkilisi Salih Özkan, otobüsün şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiğini ileri sürdü. Özkan, "Otobüste 45-46 yolcu vardı. Biz otobüsün hemen arkasından gidiyorduk. Bölgede şiddetli rüzgar vardı. Otobüsün rüzgar nedeniyle devrildiğini düşünüyoruz" dedi.

Araçta bulunan bir yolcu ise sürücünün uyukladığını iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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