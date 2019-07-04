HABER /  GÜNCEL

Van’da 14 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da 14 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 14 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çaldıran ilçesi Aşağı Kuyucak Mahallesi'nde bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, toplam 14 bin 800 paket kaçak sigara ele gerilirken, olayla ilgili gözaltına alınan M.R.Ç. isimli şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
IMF Başkanlığı için en güçlü aday! BoE Başkanı Carney
IMF Başkanlığı için en güçlü aday! BoE Başkanı Carney
Nevşin Mengü duştan çıkıp S-400 analizi yaptı
Nevşin Mengü duştan çıkıp S-400 analizi yaptı
Enflasyon verisi sonrası gerileyen dolar tekrar yükselmişti! İşte son durum
Enflasyon verisi sonrası gerileyen dolar tekrar yükselmişti! İşte son durum
İşte Ekrem İmamoğlu'nun Taksim ile ilgili projesi!
İşte Ekrem İmamoğlu'nun Taksim ile ilgili projesi!
İlber Ortaylı: Rusya ve Amerika'nın düşmanlığı yalan
İlber Ortaylı: Rusya ve Amerika'nın düşmanlığı yalan
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
ÖNCEKİ HABERLER
Amasya'da 75 yaşındaki şahıs kadınları bakın nasıl tuzağa düşürüyormuş
Amasya'da 75 yaşındaki şahıs kadınları bakın nasıl tuzağa düşürüyormuş
Göztepe sezon hazırlıklarına başladı
Göztepe sezon hazırlıklarına başladı
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
İncir, orman ağacı kapsamına girdi ormanlara incir dikilebilecek
İncir, orman ağacı kapsamına girdi ormanlara incir dikilebilecek
Honduras'ta balıkçı teknesi battı 26 kişi öldü
Honduras'ta balıkçı teknesi battı 26 kişi öldü
Monte Carlo kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Monte Carlo kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Adana'da polisin şehit edilmesini planlayan firari hain yakalandı
Adana'da polisin şehit edilmesini planlayan firari hain yakalandı
Lark kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Lark kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Yorumlar