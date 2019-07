Thomas Heurtaux'tan Ankaragücü’ne doğum günü mesajı: Hediye olarak maaşımı verin

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon üst üste yaptığı devre arası transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve kümede kalmayı başaran MKE Ankaragücü’nde Fransız savunmacı Thomas Heurtaux’nun paylaştığı doğum günü mesajı gündeme yerleşti.

''Ödenmemiş 9 aylık maaşımın 1’ini ödeyebilirsiniz''

3 Temmuz doğumlu 31 yaşındaki Fransız stoper, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Merhaba Ankaragücü, doğum günümü kutladığınız için teşekkür ederim. Bana bir hediye vermek isterseniz, ödenmemiş 9 aylık maaşımın 1’ini ödeyebilirsiniz. Pazartesi görüşürüz” ifadelerini kullandı.

Hello @Ankaragucu, thank you for having wished me my birthday🤔😅 if you want to give me a gift you can pay me 1 month salary on the 9 unpaid salary😂😂😂🙈see you on Monday🤗🏋🏻‍♂️⚽️