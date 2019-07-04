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Thomas Heurtaux'tan Ankaragücü’ne doğum günü mesajı: Hediye olarak maaşımı verin

Thomas Heurtaux'tan Ankaragücü’ne doğum günü mesajı: Hediye olarak maaşımı verin

Ankaragücü'nün Fransız oyuncusu Thomas Heurtaux, "Merhaba Ankaragücü, doğum günümü kutladığınız için teşekkür ederim. Bana bir hediye vermek isterseniz, ödenmemiş 9 aylık maaşımın 1'ini ödeyebilirsiniz. Pazartesi görüşürüz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon üst üste yaptığı devre arası transferleriyle kadrosunu güçlendiren ve kümede kalmayı başaran MKE Ankaragücü’nde Fransız savunmacı Thomas Heurtaux’nun paylaştığı doğum günü mesajı gündeme yerleşti.

''Ödenmemiş 9 aylık maaşımın 1’ini ödeyebilirsiniz''
3 Temmuz doğumlu 31 yaşındaki Fransız stoper, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Merhaba Ankaragücü, doğum günümü kutladığınız için teşekkür ederim. Bana bir hediye vermek isterseniz, ödenmemiş 9 aylık maaşımın 1’ini ödeyebilirsiniz. Pazartesi görüşürüz” ifadelerini kullandı.

Aynı gemideyiz kardeşim bekliyoruz…”
Fransız futbolcunun paylaşımı sonrası geçen sezon devre arasında krizle takımdan ayrılan Moestafa El Kabir de cevaben “Çılgınsın! İyi dileklerimle!” şeklinde bir tweet attı. Heurtaux’nun ilginç paylaşımına cevap veren bir diğer futbolcu da Thibault Moulin oldu. Geçen sezon PAOK’tan kiralık olarak Ankaragücü forması giyen Moulin, “Aynı gemideyiz kardeşim. Bekliyoruz…” dedi.

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