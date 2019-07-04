Dönemin komutanı yıllar sonra ilk kez konuştu ABD'li askerlere o çuvalları yedirirdik

Dönemin Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirilmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün olaydan iki ay önce verdiği talimatla silah kullanma yetkilerinin kalktığını söyleyen Kılıçarslan, "Silah kullanma hakkımız olsa ABD'li askerlere o çuvalları yedirirdik." dedi.

Türkiye ve ABD ilişkilerinin 'en büyük krizi' olan ve 4 Temmuz 2003 tarihinde yaşanan Çuval Hadisesinin üzerindeki sır perdesi, aradan geçen 16 yılın ardından o dönemin en önemli tanıklarının konuşmasıyla aralanıyor.

4 Temmuz 2003 tarihinde Irak Süleymaniye' de gerçekleşen olayda, Türk Özel Kuvvetleri mensubu 3 subay ve 8 astsubay, karargahları basılarak göz altına alınmış, başlarına çuval geçirilerek tutuklanmıştı.

O dönemde Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı sıfatıyla Silopi'de görevli olan Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, yıllar sonra ilk kez Yeni Şafak'a konuştu.

ABD'li askerler tarafından farklı bir noktaya götürülen Türk askerleri, daha sonra bölgeye intikal eden Mehmetçik tarafından teslim alınmıştı.

İlk skandal Kerkük'te yaşandı Hatırlanacağı üzere 22 Nisan 2003 günü, Erbil’deki Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargahı’nda görev yapan Türk askerleri, "Türkiye’den gelen bir insani yardım konvoyuna eskortluk etmek üzere" gittikleri Kerkük’te gözaltına alınmış, ertesi gün de Amerikan askeri personeli eşliğinde Türkiye’ye gönderilerek, Irak’tan sınırdışı edilmişlerdi.

Düşman gibi yaklaşan herkese karşı silah kullanma yetkimiz vardı

O döneme dair önemli hatırlatmalarda bulunan Kılıçarslan, 2002 Aralık ayında olası bir Irak harekatı öncesinde tedbir olarak hazırlanan plan ve emirlere ilişkin de bilgi verdi.

"PKK düşman, KYB-KDP ve Koalisyon Güçleri (ABD ve diğerleri) dosthane tutum sergilemedikleri sürece silahla karşılık verilecektir"emrini Kuzey Irak'ta görevli askeri personele ilettiklerini açıklayan Kılıçarslan, şöyle devam etti:

"Kerkük'teki malum hadise yaşanınca biz yeniden Ankara'ya yazı yazdık ve bundan sonra bu tür bir olay olursa nasıl davranmamız gerektiği konusunda angajman kuralını bizlere bildirmelerini istedik.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, 2003 yılı Mayıs ayının ortasında 'ABD ve koalisyon unsurları ile çatışma ortamı yaratılmayacak, dostane işbirliği içerisinde çalışılacaktır' emrini bize iletti. Bu emir her ne şart olursa olsun, Türk askerinin silah kullanmasının önüne geçen emirdi."

Emekli Tuğgeneral Kılıçarslan, 4 Temmuz'da yaşananlarla ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu.

11 Türk askerinin görev yaptığı yere ABD'lilerin 150 askerle geldiklerini kaydeden Kılıçarslan, "Emir verilse ABD'li askerlere karşı konması mümkün müydü?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Eğer düşman unsurlara silahla karşılık verme hakkımız olsaydı, özel kuvvetler personeli olan Mehmetçiklerimiz ABD'lilerin hepsini orada öldürürdü. Silah kullanma hakkımız olsa ABD'li askerlere o çuvalları yedirirdik. Belki bizim askerlerimizin de hepsi şehit düşerdi ama bu olay kesinlikle yaşanmazdı.

ABD'den Türkiye'ye dost olmaz

Şunu net bir şekilde bilmemiz lazım; ABD'den Türkiye'ye dost olmaz. Ortadoğu'da Türkiye'nin güçlü olmasını kesinlikle istemediler, istemeyecekler de. Bu yaşananların ardından ABD'li komutan John Slyvester, Genelkurmay Karargahı'na gelerek benimle çalışmak istemediklerini Hilmi Özkök'e iletti. Ben de bu yaşananların ardından ABD'nin istemediği bir komutan olduğum için emekli edildim."

Hilmi Özkök'ü sorumlu tuttu

Yaşananların 1 numaralı sorumlusunun dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök olduğunu öne süren Kılıçarslan, Çuval hadisine ilişkin tüm ayrıntıları yakın zamanda yazacağı kitapta anlatacağını, bu olayda kamuoyunun bilmediği çok farklı ayrıntılar olduğunu söyledi.