Merkez Bankası'ndan çok kritik enflasyon açıklaması!

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyondaki yavaşlamanın ana belirleyicisi gıda fiyatları oldu" denildi.

Merkez Bankası, "İç talepteki zayıf seyir çekirdek enflasyondaki yavaşlamayı destekledi" açıklaması yaptı.

Enflasyonundaki yavaşlama

TCMB Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yanyınladı. Raporda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" dendi.

İç talep koşullarındaki zayıf seyir

Enerji fiyatlarının gerileyerek tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkilediği belirtilen rapor özetinde, bir önceki yıldaki yüksek baz etkisinin yanında iç talep koşullarındaki zayıf seyrin çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı desteklediğine dikkat çekildi.

"Canlı turizm talebi kaynaklı"

Raporda "Temel mal ana eğilimindeki ılımlı seyre karşın, hizmet grubu ana eğiliminde canlı turizm talebi kaynaklı olarak bir miktar yükseliş izlenmiştir." ifadesi yer aldı.