Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump Patriot için iki yıl bekletti ancak altı ay önce yanıt verdi. Son çıkıştan bu yana S-400 konusunda farklı sesler azalmaya başladı. Daha sakin bir ortamda bu süreç işliyor." dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump, Patriot için iki yıl bekletti ancak altı ay önce yanıt verdi. Son çıkıştan bu yana S-400 konusunda farklı sesler azalmaya başladı. Daha sakin bir ortamda bu süreç işliyor" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, ayrıca İdlib'deki saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada "Rusya'nın rejimi kontrol altında tutması gerekiyor." dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları...

G20 gerçekten Türkiye'nin 2015'te Antalya'daki ev sahipliği yaptığı zirvede gündeme getirdiği konuların bizden sonraki dönemde de devam ettirilmesi bakımından önemliydi bizim açımızdan baktığımız zaman ama tabii bu bizim açımızdan değil en az gelişmiş ülkelerin sorunlarından tutun da ilk defa kadın 20, W20'yi biz G20'nin gündemine getirmiştik. Kadının güçlendirilmesi ile ilgili önemli toplantılar da yapıldı.

"Dijital ekonomi konusunda oturumlar yapıldı"

Dijital ekonomi ön plandaydı. Bir taraftan az gelişmiş ülkelerin sorunları gündemdeyken dijital ekonomi konusunda da oturumlar yapıldı. Yani dünya genelindeki genel konuların dışında spesifik konular da gündeme geldi. Sadece ekonomi ile ilgili değil, iklim değişikliği ile ilgili konular, bizim için de hassas bir konu. Bu konuyla ilgili gerek Dünya Bankası Başkanı gerekse Genel Sekreter ve ülkelerle de çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Terörle mücadele konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğü ve çifte standardı G20 zirvesinde gündeme getirmiş oldu. Bu konudaki hassasiyetlerimiz de gündeme geldi.

"Obama döneminin hatası olduğunu defalarca söylemiştir"

Trump'ın basının önünde, ikili görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede bunu açıkça söylemesi bakımından önemliydi. Hatta bunu daha sonra düzenlediği basın toplantısında daha geniş bir şekilde vurgulaması bakımından da önemliydi. Esasen Trump'ın herkesin önünde söylediği şeyleri daha önceki ikili görüşmelerimizde Cumhurbaşkanımıza defalarca söylemişti. Telefon görüşmelerinde de Sayın Trump, Türkiye'nin bir suçunun olmadığını, kendilerinin ama Obama döneminin hatası olduğunu defalarca söylemiştir.

''Trump'ın ilk 2 senesinde de Patriot'la ilgili bize bir geri dönüş olmadı''

Trump iş başına geldiği zaman da biz Patriot almak istediğimizi yazılı bir şekilde ABD'ye ilettik. Daha 6 ay önce, başvurumuzdan yaklaşık 2 sene sonra bize cevap geldi. Yani bunu sadece Obama dönemine yıkmayalım. Doğru, Obama döneminde biz 10 sene almaya çalıştık alamadık. Trump'ın ilk 2 senesinde de Patriot'la ilgili bize bir geri dönüş olmadı.

"S-400 bitmiş bir anlaşmadır"

Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi S-400 bitmiş bir anlaşmadır. Artık teslim süresi konuşuluyor. Biz S-400'ü alacağız, NATO'yla da diğerleriyle de görüşüyoruz. Eğer bir tereddüdünüz varsa gelin bunu konuşalım diyoruz, biz diyalogdan yanayız. Ama Amerika'nın daha önceki yaklaşımının da doğru olmadığını kendilerine hep söyleyegeldik. Şimdi daha sakin bir ortamda bu sürecin işlediğini söyleyebilirim.

BM'deki YPG/PKK skandalı

Genel Sekreterle görüşeceğiz. Görüşme konusunda mutabık kaldık. Arkadaşlarımız zamanlamasını ayarlamaya çalışıyorlar. Daimi Temsilcimiz Feridun Bey, bizzat Genel Sekretere giderek yazılı protestomuzu da iletmiştir. Bu şahısla ilgili kırmızı bülteni önüne koymuştur. Genel Sekreter bunu görünce çok şaşırmış. Çünkü bu şahsın terör listesinde olduğunu ve de kırmızı bültenle arandığını bilmiyorlarmış. İşte terörle mücadeledeki çifte standart ve ikiyüzlülük bu. Kırmızı bültenle aranan kişi nasıl oluyor da İsviçre'ye gidebiliyor? İsviçre ki her zaman terörle mücadele ve diğer hak ve hukuk konusunda diğer ülkelerin biraz daha önünde olmaya çalışan bir ülke esasen.