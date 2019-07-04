Galatasaray'da Yusuf Erdoğan depremi! Fatih Terim askıya aldı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, prensipte anlaşılan Yusuf Erdoğan'ın imza atmadan önce sarı-kırmızılı formayı giyip poz vermesi nedeniyle bu transferi şimdilik askıya aldı.

Kadrosunu Adem Büyük, Ryan Babel, Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı ile güçlendiren Galatasaray’da Yusuf Erdoğan’ın transferi beklemeye alındı

Bonservisi elinde olan ve İstanbul’da hazırlıklarını sürdüren Yusuf’un, henüz imzayı atmadan askerde iken Galatasaray forması giymesinin sarı kırmızılı yöneticiler tarafından doğru bulunmadığı öğrenildi.

Acele edilmeyecek

Galatasaray’ın, eski Bursasporlu futbolcuyu alma konusunda acele etmeyip biraz bekleyip sürece göre hareket edeceği belirtilirken, Yusuf Erdoğan da konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Terim'i kızdırmıştı

Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde yöneticilerle bir araya gelip konumunu netleştirmek istediği ifade ediliyor. Bilindiği üzere Fatih Terim, Yusuf Erdoğan'ın formayı giyip poz vermesi tecrübeli teknik adamı kızdırmıştı.