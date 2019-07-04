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Muratti kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat

Muratti kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat

Alkol ve sigaraya 2 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yeni zam yapıldı. Yapılan ÖTV ve KDV değişikliklerinin sonucunda sigarada vergi 54 kuruş, birada 42 kuruş, rakıda 7.27 lira ve şarapta 58 kuruş artacak. Peki Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Camel fiyatları kaç para oldu?

Sigaraya gelen fiyat güncellemeleriyle birlikte sigaranın ÖTV'si 55 kuruş, 50 cl'lik biranın ÖTV'si 42 kuruş oldu. Sigarada vergi 54 kuruş, birada 42 kuruş, rakıda 7.27 lira ve şarapta 58 kuruş artacak. Peki Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Camel fiyatları kaç para oldu? 

ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam yapılan sigaranın ÖTV’si yeniden artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında yapılan 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını fiyatlarına henüz yansıtmışken bu kez 46 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar.

Yapılan değişiklik ile sigara başına 0.2676 liradan olan asgari maktu vergi 0.2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 77 kuruşa çıktı.

Maktu vergi tutarı da 0.42 liradan 0.4539 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigaradaki ÖTV oranı 5.79 liradan 6.24 liraya tırmandı. ÖTV üzerinden KDV de alındığı için vergi tutarı 55 kuruş arttı.

70’LİK RAKI 150 LİRA
Üç sayılı listede yapılan değişiklik ile biranın ÖTV’si 1.7694 liradan 1.9125 liraya çıktı. Biranın vergisi hesaplanırken bu tutar biranın alkol oranına bölünüyor. Yani yüzde 5 ile çarpılıyor.

50’lik biranın ÖTV’si böylece 4.42 liradan 4.78 liraya çıkıyor. KDV de eklendiğinde vergi 42 kuruş artarak 5.21 liradan 5.64 liraya tırmanıyor. Şarapta ise 1 litrenin ÖTV’si 8.69 liradan 9.40 liraya çıkarıldı. Böylece 70 cl’lik şarabın vergisi KDV ile birlikte 7.18 liradan 7.77 liraya ulaştı. 70’lik rakıda ise ÖTV ve fiyat yüksek olduğu için artış daha yüksek oldu.

Rakı, Cin, votka ve viski gibi ürünlerde ÖTV 241.73 lira yerine 261.28 oldu. Bu artış litre ve tam alkolün fiyatı olduğu için rakam örneğin yüzde 45 olan rakının alkol derecesi ve 70 cl’ye bölündüğünde toplam vergi KDV ile birlikte 89.8 lira yerine 97.12 lira oldu. Başka bir değişle 7.27 lira arttı. 70’lik rakının fiyatı da böylece 142.5 liradan 150 liraya dayandı.

İŞTE ALKOL ESKİ VE YENİ FİYATLAR:
Eski                 Eski fiyat         Yeni fiyat
Bira                      10                      10.42
Şarap                   65                      65.58
Rakı                    142.5                 149.77
Votka                  142                   148.45
Cin                      105                     112.27

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

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