HABER /  EMLAK

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik

Tapu ve imar kanunlarında değişiklik

İmar, kadastro ve tapu süreçlerine ilişkin bürokrasiyi azaltacak ve işlemleri kolaylaştıracak olan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Düzenleme ile taşınmaz mülkiyetinin devir işlemleri kolaylaştı. Buna göre alıcılar ve satıcılar farklı tapu müdürlüklerinde hatta yurtdışında olsalar bile tapu işlemleri yapılabilecek. Kat mülkiyetli taşınmazlarda hatalı blok veya bağımsız bölüm numaraları kolaylıkla düzeltilebilecek. Süresi bitmiş ipoteklerde malikin talebi ile terkin mümkün olabilecek. Tapu senetlerinde fotoğraf yapıştırılmasına gerek kalmayacak” dedi. 

Kentsel dönüşümde yetki bakanlıkta 
Kentsel dönüşüm alanlarında müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışının, inşaatın ilerleme seviyesine göre belirleneceğini belirten Özelmacıklı, "Müteahhidin payına düşen bağımsız birimlerin satışı, inşaatın tamamlanma oranına göre belirlenecek. Yıkılacak derecede riskli olan yapıların bulunduğu alanlarda dönüşüm uygulamaları maliklerin muvafakati aranmaksızın Bakanlıkça resen yapılabilecek. Malikler müteahhitten kaynaklanan nedenlerle sözleşmeleri fesh edebilecek" ifadelerini kullandı. 

İmar kanununda düzenlemeler yapıldı 
İmar kanununda yapılan düzenleme ile uygulamadaki DOP ve KOP alanlarının birleştirilerek yüzde 45’e çıkarıldığını belirten Özelmacıklı, "DOP alınamayan durumlarda da bedeli alınabilecek. Bu bedel ödenmeden de ruhsat verilmeyecek. Tarımsal amaçlı sera için yapı ruhsatı aranmayacak. Yapılaşmamış parseller açık otopark yapılabilecek. Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden metruk ve tehlikeli yapılar, tebligata rağmen kaldırılmaz ise tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılacak ve masrafı yüzde 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edecek" şeklinde konuştu. 

Tapu tahsis ve ecrimisilde düzenleme 
Yapı kayıt belgesi alınan yapılarda belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilenler için 31.12.2019 tarihine kadar satın alma şartı getirildiğini belirten Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Özellikle yapı kayıt belgesi alınan taşınmazlar için daha önce tapu tahsis belgesi alınmışsa ve arsa bedelleri ödenmiş ise vatandaşlardan ayrıca bir satış bedeli de alınmayacak. Yapı kayıt belgesi alınan taşınmazların satışa konu edilen kısımlarından yapı kayıt belgesi tarihi ile satış tarihi arasındaki dönem için ecrimisil alınmayaca, tahakkuk ettirilen ecrimisiller ise terkin edilecek. Satış tarihi itibarıyla tahsil edilen ecrimisil tutarı ise satış bedelinden mahsup edilecek" dedi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Aman dikkat! Deodorant kutuları bomba gibi patlayabilir
Aman dikkat! Deodorant kutuları bomba gibi patlayabilir
AİHM’e seçilen Yüksel’in yemin tören! Yargının en tepe isimleri oradaydı
AİHM’e seçilen Yüksel’in yemin tören! Yargının en tepe isimleri oradaydı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'ülke efsanesi' dedi Hayrettin Karaman araştırdı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'ülke efsanesi' dedi Hayrettin Karaman araştırdı
İstanbul'da drift yapıp terör estiren şahıs şarkıcı Cüneyt K. çıktı
İstanbul'da drift yapıp terör estiren şahıs şarkıcı Cüneyt K. çıktı
Fatih Altaylı "Bakın yemin ediyorum" diyerek bombayı patlattı
Fatih Altaylı "Bakın yemin ediyorum" diyerek bombayı patlattı
Abdullah Avcı onay verdi! Milli yıldıza 2 yıllık teklif
Abdullah Avcı onay verdi! Milli yıldıza 2 yıllık teklif
ÖNCEKİ HABERLER
Muratti kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Muratti kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Konya merkezli 7 ilde FETÖ soruşturması çok sayıda gözaltı var
Konya merkezli 7 ilde FETÖ soruşturması çok sayıda gözaltı var
Erkenci Kuş 47. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 47. bölüm fragmanı
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'yi şoke eden rest
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'yi şoke eden rest
Marlboro kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Marlboro kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Giresunlu gencin 4 metrelik bisikletini gören şaştı kaldı
Giresunlu gencin 4 metrelik bisikletini gören şaştı kaldı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Muharrem ayı ne zaman 2019 hangi ayda muharrem orucu nedir?
Muharrem ayı ne zaman 2019 hangi ayda muharrem orucu nedir?
Yorumlar