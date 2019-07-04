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İşte Beşiktaş'ta Umut Güner'in istifasının perde arkası

İşte Beşiktaş'ta Umut Güner'in istifasının perde arkası

Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Umut Güner, "Son olarak Orhan Ak geldi ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın yardımcısı oldu. Bu da benim adıma bardağı taşıran son damlaydı. Bu gelişmelerin sonucunda da ayrılma kararı aldım" dedi.

Beşiktaş'ın, Mayıs ayında gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul'da yeniden yönetime seçilen Umut Güner, faks yoluyla istifasını iletti. Kesintisiz olarak 3 kez Beşiktaş'ın başkanlığına seçilen Fikret Orman'ın listesinde yer alan Güner, transferleri başkanın ve Serdal Adalı'nın yapacağını öğrendiği görev dağılımı toplantısında tepki göstermişti.

Fanatik'in haberine göre; Güner, şimdi ise Kara Kartal'dan ayrılmaya karar verdi. İstifasının perde arkasında yatan sebep ortaya çıktı. Güner şu ifadeleri kullandı:

"Evet, yönetimden ayrıldım. Görev sürem içerisinde hiçbir menajer ile ilişkimin olmadığını çok net bir biçimde söyleyebilirim. Ön görüşmeleri ben yapardım, geri kalan kısmı ise başkan Fikret Orman hallederdi. Herkes transfer konularında Ahmet Bulut üstünden yürüyor. Ama unutulmamalı ki SEG adlı menajerlik şirketi 10 oyuncu aldı. Bu durumu kimse konuşmayı tercih bile etmedi.

''Bardağı taşıran son damlaydı''
Serdar Adalı ile kişisel bir problemim olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Benim tek sıkıntım kulübün yönetimindeki anlayıştan ibaretti. Son olarak Orhan Ak geldi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcısı oldu. Bu da benim adıma bardağı taşıran son damlaydı. Bu gelişmelerin sonucunda da ayrılma kararı aldım."

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