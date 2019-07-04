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JP Morgan'dan Türkiye ekonomisi için olumlu açıklama! Enflasyonda keskin düşüş bekleniyor

JP Morgan'dan Türkiye ekonomisi için olumlu açıklama! Enflasyonda keskin düşüş bekleniyor

ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finans şirketi JP Morgan, Türkiye için 2019 sonu enflasyon tahminini yüzde 14`e indirdi.

JP Morgan, TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 2019 yıl sonu için enflasyon tahminini aşağı yönlü revize etti ve TCMB'nin Temmuz'da faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerinin güçlendiğini duyurdu.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının fiyat dinamiklerindeki iyileşme konusunda ikna edici kanıt sunduğunu belirten JP Morgan, "Zayıf yurt içi talep, istikrarlı kur ve gıda fiyatlarında aşağı yönlü düzeltmeler büyük olasılıkla dezenflasyon sürecine yardım etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yıl sonu tahmini 15,1'den 14,0'a indi

2019 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 15,1'den 14,0'a indiren JP Morgan, yıl sonunda yüzde 14,0'a gerilemeden önce Ekim ayında yüzde 9,4'e kadar keskin bir düşüş yaşamasını beklediklerini de vurguladı.

JP Morgan yaptığı değerlendirmede, "Haziran ayı verileri bizi TCMB'nin politikasını gevşetmeye Temmuz'da başlayacağı beklentimizi daha güvenilir
yaptı" ifadelerini de kullandı.

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