"Benden söylemesi" diyen Dilipak'tan AK Parti'ye yeni parti uyarısı!

"Siyaset sorun çözme sanatıdır" diyen Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye yeni parti uyarısı geldi. Dilipak, "Benden söylemesi, bu kafa ile onların değirmenine kendi sırtınızda su taşırsınız" ifadelerini kullandı.

"Siyaset maslahat vesilesidir!" başlığıyla yayımlanan yazısında Akit yazarı Dilipak, yeni parti kurulması iddiaları hakkında yazı kaleme aldı.

Dilipak, AK Parti'ye uyarılarda bulunarak, "Yeni oluşumların size karşı var olmasının önüne geçmek istiyorsanız, onlara karşı sopa göstermek değil, onları tercih edecek olan tercih gerekçelerini ortadan kaldırıp, size yönelmelerini sağlayacak bir siyaset değişikliği ve genişliğine, yeni bir söylem eyleme ihtiyaç vardır" diye yazdı.

"Takriri sükûn fermanından başka bir şey olmaz"

Dilipak yazısında şu değerlendirmeleri yaptı: Bugün "yeni bir siyasi fraksiyon yeni bir bölünme vesilesi olarak kimseye yarar sağlamaz" diyorsak, dışlanan kişilerin siyaset yapma zemininin nasıl oluşturulması gerektiği konusuna da bir cevap bulmamız gerekir. Ademe mahkum etmek ve ya da susturmak, yeni bir "Takriri sükûn" fermanından başka bir şey olmaz. Yeni oluşumların size karşı var olmasının önüne geçmek istiyorsanız, onlara karşı sopa göstermek değil, onları tercih edecek olan tercih gerekçelerini ortadan kaldırıp, size yönelmelerini sağlayacak bir siyaset değişikliği ve genişliğine, yeni bir söylem eyleme ihtiyaç vardır. Yoksa İmamoğlu örneğinde olduğu gibi, Tosya’ya pirince giderken evdeki bulgurdan olmaktan da öte, bugünkü süreç muhaliflerinizi ve muarızlarınız güçlendirmekten başka bir işe yaramaz. Bu kafa ile onların değirmenine kendi sırtınızda su taşırsınız. Benden söylemesi...

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