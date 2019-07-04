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Chelsea'de Frank Lampard dönemi

Chelsea'de Frank Lampard dönemi

Chelsea, teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ı getirdiğini resmen açıkladı.

İtalyan teknik adam Sarri ile yollarını ayıran İngiliz ekibi Chelsea, teknik direktörlük için Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geçen sezon kariyerinin ilk teknik direktörlük tecrübesini Derby County ile geçiren Lampard, takımıyla play-off finali oynamış ancak Aston Villa'ya kaybederek Premier Lig'in kıyısından dönmüştü.

Futbolculuk döneminde Chelsea formasını aralıksız 13 yıl giyen 41 yaşındaki teknik adam, Maviler ile 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşarken 1 kez Şampiyonlar Ligi ve 1 kez de UEFA Avrupa Ligi zaferi tattı. Lampard ayrıca Chelsea formasıyla 4 FA Cup, 2 Lig Kupası ve 2 Community Shield kazandı.

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