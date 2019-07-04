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Çalışma Bakanı Selçuk müjdeli haberi verdi 20 bin kişi merkezi kura ile yerleştirilecek

Çalışma Bakanı Selçuk müjdeli haberi verdi 20 bin kişi merkezi kura ile yerleştirilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğinin müjdesini verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı." ifadelerini kullandı.

20 bin gence istihdam

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi.

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