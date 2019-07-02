En çok altın rezervine sahip ülke hangisi? Türkiye'de kaçıncı sırada?
Dünya Altın Konseyi, dünyada en çok altın rezervine sahip olan ülkelerin listesini açıkladı.
Dünyada yatırımcılar gibi merkez bankaları da 'güvenilir liman" altına yönelirken, Türkiye'de en yüksek altın rezervine sahip olan ülkelerden biri olarak ön plana çıkıyor.
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2011 yılında 116,1 ton altın rezervi bulunan Türkiye, günümüzde büyük bir altın rezervi artışıyla listenin üst sıralarında yerini aldı.
İşte Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre ülkelerin altın rezervleri:
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Ürdün: 38,3 ton
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Bulgaristan: 40,3 ton
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