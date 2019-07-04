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Başakşehir'in altyapısı Nedim Yiğit'e emanet

Başakşehir'in altyapısı Nedim Yiğit'e emanet

Medipol Başakşehir, akademi direktörlüğü görevine daha önce Galatasaray altyapısında çalışan Nedim Yiğit'i getirdi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde, akademi direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirildi.  

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir.

Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A Milli Takım'da da görev yapmış olan Nedim Yiğit'e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. Nedim Yiğit, daha önce Galatasaray Kulübünün altyapısında Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak da görev yapmıştı. 

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