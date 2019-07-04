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Medipol Başakşehir'den Eto'o' bombası!

Medipol Başakşehir'den Eto'o' bombası!

Transfer çalışmalarına devam eden Medipol Başakşehir, dün Samuel Eto'o'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve teknik direktör değişikliğine giderek Okan Buruk'la anlaşan Medipol Başakşehir, sürpriz bir hamle yaparak yıldız golcü Samuel Eto'o'yla dün bir görüşme gerçekleştirdi.

Milliyet'in haberine göre; Başakşehir istenilen yüksek bonservis ve iki büyük takımın Vedat Muriç transferinde rol oynaması nedeniyle geri çekildi. Bu karar sonrasında rotasını Eto'o'ya çeviren Başakşehir kısa sürede transferi bitirmeyi planlıyor.

Dün görüşme yapıldı
Bugün taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu geçerken anlaşma sağlanması halinde Eto'o en kısa sürede sağlık kontrolünden geçirilip Başakşehir'e imzayı atacak.

Antalyaspor ve Konyaspor'da oynadı
Eto'o daha önce Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyerken geçen sene Qatar SC takımına transfer olmuştu. Süper Lig'de toplam 89 maça çıkan Eto'o 50 gol atıp 15 de asist yapmıştı.

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