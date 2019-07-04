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Bartholomeos'un ziyareti sonrası İmamoğlu'ndan önemli açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ziyareti sonrası "Kadim kent İstanbul'un içinde barındırdığı tüm manevi dünyaya karşı olan eşitlikçi tavrımızı göstermek adına kendilerine de belirttim ki, belediyemizin bir inanç masası olacak" açıklaması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına saat 10:00 sıralarında gelen Bartholomeos, İmamoğlu ile yarım saat görüştü.

Görüşmenin ardından Bartholomeos ve İmamoğlu gazetecilere açıklama yaptı. 

"Belediyemizin bir inanç masası olacak"

İmamoğlu şöyle konuştu: Kadim kent İstanbul'un içinde barındırdığı tüm manevi dünyaya karşı olan eşitlikçi tavrımızı göstermek adına kendilerine de belirttim ki belediyemizin bir inanç masası olacak. ve bu inanç masası aynı zamanda şehrimizin kendi yöneten belediyenin her inanca saygılı her inanca eşitlikçi tavrı ortaya koyma adına bu masanın aktif hale gelmesi ve bize tavsiye ve önerilerde bulunmasını önemsediğimizi belirttik.

Kentin tanıtılmasına katkı sunmaları talebi

Bu ve bunun gibi çalışmalarda şehrimize huzur açısından ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından ve her bireyine eşit vatandaş tavrı göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Yol haritamızda İstanbul'a bakışımız böyledir. Patrikhanenin İstanbul'da bulunması çok kıymetlidir. Altını çizmek isterim. Dünyaya açılma noktasında aktif dönem başlatacağımız İstanbulumuzda patrikhanenin de yurt dışına dönük faaliyetlerimiz de kendi cemaat mensuplarıyla özellikle işbirliği yapması ve bu kentin tanıtılması noktasında bize katkı sunmaları talebime 'Hep birlikte oluruz' ifadesi bizi çok memnun etmiştir. Onur duydum. Her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi İstanbulumuza yaşatırız.

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