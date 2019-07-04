HABER /  FENERBAHÇE

Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'yi şoke eden rest

Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'yi şoke eden rest

Napoli, İnter, Tottenham ve Lazio gibi takımlarından transfer etmek istediği Eljif Elmas, Fenerbahçe'ye rest çekti.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin transfer etmek istediği Fenerbahçeli Eljif Elmas, yakın çevresine duyduğu rahatsızlıkları dile getirdi. 19 yaşındaki yıldız futbolcunun, yaklaşık 500 bin euro olan senelik ücretinin az olduğunu belirtip "Benim ailemi de düşünmem lazım. Ekonomik olarak rahatlamam lazım… Fenerbahçe'yle devam edersem yeni kontrat ve yıllık 1,5 milyon euro talep edeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yönetim beklemede
Sözcü'de yer alan habere göre; İtalya Serie A'da oynamaya sıcak baktığını belirten Makedon yıldız, ücret konusunda iyileştirme yapılmazsa transferi için izin isteyeceğini yönetime iletecek. İtalyan basını Napoli'nin Eljif transferinde ısrarcı olduğunu yazdı. Carlo Ancelotti'nin takımda görmek istediği genç futbolcu için İtalyan kulübün 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Yönetim, resmi teklifi bekliyor.

15 milyon eurodan aşağıya satılmayacak
İtalyan kulübü, Eljif Elmas'ı almak için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Sarı-lacivertli kulüp 15 milyon eurodan aşağıya 19 yaşındaki yıldızını satmaya sıcak bakmıyor.

Napoli Kulübünün yetkililerinin, Eljif'in menajerliğini yapan babasıyla telefonda bir görüşme yaparak, futbolcunun beklentilerini sordu. Napoli, Eljif Elmas'a Fenerbahçe'den kazandığının çok üstüne bir yıllık maaş verme sözü verdi. Eljif Elmas cephesi de, Fenerbahçe Kulübü'yle anlaşmaları durumunda teklifi kabul edeceklerini İtalyan kulübüne iletti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Neymar'ın sıra dışı istekleri herkesi şaşırttı
Foto Galeri Neymar'ın sıra dışı istekleri herkesi şaşırttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Galatasaray'da Yusuf Erdoğan depremi! Fatih Terim askıya aldı
Galatasaray'da Yusuf Erdoğan depremi! Fatih Terim askıya aldı
Benzinde dolar indirimi bekleniyor
Benzinde dolar indirimi bekleniyor
Merkez Bankası'ndan çok kritik enflasyon açıklaması!
Merkez Bankası'ndan çok kritik enflasyon açıklaması!
Kızının sevgilisine öldürtmeye çalıştığı baba: Kafama dayadıkları silah ateş almadı
Kızının sevgilisine öldürtmeye çalıştığı baba: Kafama dayadıkları silah ateş almadı
Bedelli askerlik ve imar barışının bütçeye önemli katkısı! Yüzde 40 arttı
Bedelli askerlik ve imar barışının bütçeye önemli katkısı! Yüzde 40 arttı
ÖNCEKİ HABERLER
Marlboro kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Marlboro kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Parliament kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Parliament kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Erkenci Kuş 47. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 47. bölüm fragmanı
Mülakat sonuçları açıklandı mı sözleşme öğretmen atama sonuçları
Mülakat sonuçları açıklandı mı sözleşme öğretmen atama sonuçları
Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları kaç para oldu 2019
Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları kaç para oldu 2019
Amasya'da 75 yaşındaki şahıs kadınları bakın nasıl tuzağa düşürüyormuş
Amasya'da 75 yaşındaki şahıs kadınları bakın nasıl tuzağa düşürüyormuş
Adalet Bakanlığı karar almıştı! O cezaevi 62 yıl sonra kapatıldı!
Adalet Bakanlığı karar almıştı! O cezaevi 62 yıl sonra kapatıldı!
Camel kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Camel kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Yorumlar 2 yorum