Neymar'ın sıra dışı istekleri herkesi şaşırttı
Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın kulübünden istekleri herkesi şaşırttı.
Paris Saint-Germain gelmiş geçmiş en büyük transfer bedelini ödeyerek aldığı Brezilyalı futbolcu Neymar'ın kulübünden istekleri gündem yarattı. 27 yaşındaki yıldız oyuncunun bu talepleri şimdiden dünya kamuoyunda olay oldu.
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Neymar’ın listesinde özel yardımcılar, lüks ev ve sınırsız uçak bileti gibi maddeler de bulunurken kazanacağı her kupa başına da bonus istediği öğrenildi.
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45 milyon euro maaş (286 milyon TL)
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Şampiyonlar Ligi (bonusu)
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