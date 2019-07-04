Selçuk Şahin'den yıllar sonra gelen Emre Belözoğlu itirafı

Fenerbahçeli eski futbolcu Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu'nun transferiyle ilgili konuşurken ''Emre 5 sene önce bizimle birlikteyken yaşlandı diye gönderildi, 5 sene sonra geri geliyor.'' dedi.

Gençlerbirliği ile yolları ayrılan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin'den önemli açıklamalar geldi. Şahin, sarı lacivertli takım hakkında konuşurken Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nu değerlendirdi. İşte 12 sene Fenerbahçe formasını terleten Selçuk Şahin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

BeIN Sports'a konuşan tecrübeli futbolcu, ''Sezon başı Ali Koç geldiğinde çok güzel bir ortam, sinerji oluşmuştu, iyi bir sezon geçirileceği düşünülüyordu ama öyle olmadı. Kimsenin kabul edemeyeceği bir sezon oldu. Biz de dışarıdan izlerken çok şaşırdık. Taraftar stada geliyordu, hep destek oldular, belki sayın Ali Koç'un payı çok yüksekti. Sonuçlar bir türlü gelmedi, sonunda hoca değişikliği. Başarı mı, bana göre değil ama çok kötü giden sezonun sonunda altıncılığı yakalamak önemliydi. Bu sene geçen sezonun hataları görülecektir. Ben 12 sene oynadım, biz ya 1, ya 2 bitirdik, böyle bir dönem yaşamadık. Umarım bu son olur. Alınan oyuncuların yanlışlığı vardı, o şekilde gözüküyordu. Ersun hocanın grubuyla devam edilirse, umarım şampiyonluğu zorlayan bir takım olur.'' dedi.

''Bizim dönemde birlikte hareket ediyorduk''

En son Gençlerbirliği'nde oynayan ve şu anda bonservisi elinde bulunan tecrübeli futbolcu, ''Bizim dönemde birlikte hareket ediyorduk, birlikte zaman geçiriyorduk. Takım hüviyetinde bir grubumuz vardı. Ne kadar iyi oyuncuyu toplarsanız toplayın, iyi kaynaştıramazsanız, başarı gelmiyor. Bizim iyi bir grubumuz vardı, dışarıda da görüşüyorduk. Belki bu sene transfer yapılırken, yetenek önemli ama karakter anlamında doğru oyuncuları yakalarlarsa, daha başarılı olabilir Fenerbahçe.'' sözlerini kullandı.

''Yaşlandı diye gönderildi, 5 sene sonra geri geliyor''

Emre Belözoğlu'nun 39 yaşında Fenerbahçe'ye dönmesi hakkında da konuşan Selçuk, ''Emre 5 sene önce bizimle birlikteyken yaşlandı diye gönderildi, 5 sene sonra geri geliyor. Başakşehir'de verdiği şey ortada, milli takıma gitti, kaptanlık yapıyor. Hala kendine iyi bakan bir oyuncu, kulübün değerlerini biliyor. Saha içinde ve dışında katkısı olacaktır. Emre'nin kriz anlarında devreye girmek gibi bir huyu var. İşler kötü giderken Emre soyunma odasında biraz sıkıntılıdır, herkese gerekeni, gerektiğinden fazla söyler. Devre arasına girdiğinizde, hoca 5-6 dakika geç gelir, o uyarıyı yapmıştır. Emre'nin agresif bir yönü var. Saha dışında pırlanta, saha içinde agresiftir biraz. Kazanma alışkanlığı, yenilmeyi kabul etmemesi o agresifliği getiriyor. O anlamda katkı sağlar.'' diyerek sözlerini sonlandırdı.