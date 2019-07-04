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Pompaya yansıyacak mı? Benzinde dolar indirimi

Pompaya yansıyacak mı? Benzinde dolar indirimi

Benzin fiyatlarında 11-12 kuruşluk indirimin gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Benzinde dolar indirimi… Dolar kurunun gevşemesi, uluslararası piyasalarda da ürün fiyatının ton başına 642 dolardan 633 dolara düşmesi benzinde indirimi gündeme getirdi. 

Uluslar arası piyasalarda düşmeye başladı

Son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı.

Ancak, son birkaç gündür uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı düşmeye başladı. Benzinin, uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara kadar düştü. Dolar kuru da düşüyor. Kur, 5 TL 60 kuruşu gördü.

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