HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması!

S-400'lerin teslimatına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Rusya’yla yapılan anlaşma sonucu Türkiye’ye gelmesi beklenen S-400’lerin teslimatıyla ilgili konuştu.

"Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz"

Demir, basına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" diye konuştu.

Mürted Hava Üssü’ne getirilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda ilk serisinin Türkiye’ye geleceğini açıkladığı S-400 hava savunma sisteminin ilk parçaları Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne getirilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıcaklara veda! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Foto Galeri Sıcaklara veda! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Pompaya yansıyacak mı? Benzinde dolar indirimi
Pompaya yansıyacak mı? Benzinde dolar indirimi
Darbe emrini Gülen'den aldığını eşine itiraf eden albay yurt dışına kaçtı
Darbe emrini Gülen'den aldığını eşine itiraf eden albay yurt dışına kaçtı
O ülkede mahkeme 25 yıl sonra kararını verdi! 9 kişiye idam cezası
O ülkede mahkeme 25 yıl sonra kararını verdi! 9 kişiye idam cezası
Tapu kanunu yasalaştı çok önemli değişiklikler var
Tapu kanunu yasalaştı çok önemli değişiklikler var
Efsane ekspres yarın ilk seferi yapıyor! Tüm biletler tükendi
Efsane ekspres yarın ilk seferi yapıyor! Tüm biletler tükendi
İmamoğlu'ndan üst düzey atamalar! İGDAŞ'ın başına ünlü CEO'yu getiriyor!
İmamoğlu'ndan üst düzey atamalar! İGDAŞ'ın başına ünlü CEO'yu getiriyor!
ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Şahin'den yıllar sonra gelen Emre Belözoğlu itirafı
Selçuk Şahin'den yıllar sonra gelen Emre Belözoğlu itirafı
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Tapu ve imar kanunlarında değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç ekranı TC ile sorgulama
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç ekranı TC ile sorgulama
Gianluigi Buffon kontrolden geçti
Gianluigi Buffon kontrolden geçti
50'lik rakı kaç para oldu alkol zammı sonrası güncel fiyat
50'lik rakı kaç para oldu alkol zammı sonrası güncel fiyat
Tatilde olanlara uzmanlardan önemli uyarılar! Havuza girmeden önce...
Tatilde olanlara uzmanlardan önemli uyarılar! Havuza girmeden önce...
Monte Carlo kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Monte Carlo kaç para oldu sigara zammı sonrası güncel fiyat
Yorumlar 7 yorum