Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması!

S-400'lerin teslimatına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Haftaya geldiği zaman göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Rusya’yla yapılan anlaşma sonucu Türkiye’ye gelmesi beklenen S-400’lerin teslimatıyla ilgili konuştu.

"Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz"

Demir, basına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" diye konuştu.

Mürted Hava Üssü’ne getirilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda ilk serisinin Türkiye’ye geleceğini açıkladığı S-400 hava savunma sisteminin ilk parçaları Ankara’daki Mürted Hava Üssü’ne getirilecek.