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Gianluigi Buffon kontrolden geçti

Gianluigi Buffon kontrolden geçti

41 yaşındaki İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, Juventus'a geri dönmek üzere sağlık kontrolünden geçti.

Gianluigi Buffon'un Juventus hasreti kısa sürdü. Deneyimli file bekçisi, bir yıllık Paris Saint-Germain macerasının ardından efsanesi olduğu Juventus'a geri dönüyor.

İtalyan ekibiyle yeniden anlaşma masasına oturan 41 yaşındaki İtalyan kaleci, bu sabah Juventus için sağlık kontrolünden geçti. Juventus'un Gianluigi Buffon transferini resmi olarak kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Daha önce 2001-2018 yılları arasında aralıksız olarak Juventus forması giyen ve siyah-beyazlı kulübün efsaneleri arasına giren Buffon, geçen sezon başında PSG'ye imza atmıştı. Juventus formasıyla uzun yıllar geçiren 41 yaşındaki eldiven, İtalya Milli Takımı'nda da 176 maça çıktı.

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