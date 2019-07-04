BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır öğretmen ataması

Sözleşmeli öğretmen olmak için mülakat sınavına giren öğretmen adayları sonuçları merak ediyor. Sözlü sınav sonuçlarının belli olmasının ardından atama tercihleri 30 Temmuz ile 5 Ağustos tarihinde alınacak. Peki Sözleşmeli Öğretmen mülakat sonuçları belli oldu mu?

Mülakat sonuçları açıklandı mı, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç sorgulaması ne zaman yapılacak?

30 Haziran’da son bulan mülakatların ardından gözler sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarına çevrildi. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Buna göre eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak. Öğretmenlik mülakat sınavı sonuçları ise 4 Temmuz'da MEB tarafından duyurulacak.

9 AĞUSTOS'TA GÖREVE BAŞLANACAK: Takvime göre, 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Bakanlığın internet sitesinden açıklanan “2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim”e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK: Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.