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Temmuz 2019 Terazi Burcu Yorumu Hande Kazanova Tutulma kariyer alanlarınızda

Temmuz 2019 Terazi Burcu Yorumu Hande Kazanova Tutulma kariyer alanlarınızda

Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Terazi burcu Temmuz ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Terazi burcunu neler bekliyor? 3 Temmuz’dan sonra kariyerinizde kendinizi daha fazla göstereceğiniz bir dönem.

Temmuz ayınız hem kariyer hem iş alanlarınızda oluşan tam Güneş Tutulması ile başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Terazi’ler. Kariyerinizde önemli bir adım atmak istiyorsanız, uzun zamandır uğraştığınız birtakım konular varsa bu Tutulma ile beraber bu konuların daha da aydınlandığını görebilirsiniz.

Zaman zaman sıkıntılar çektiyseniz ve işinizi değiştirmek istiyorsanız yine bu Tutulma önünüze çarpıcı sonuçlar sunabilir. 3 Temmuz’dan sonra kariyerinizde kendinizi daha fazla göstereceğiniz bir dönem.

Kuracağınız ilişkilerin kariyer alanlarınıza olumlu etki yapacağı bir döngüye gireceksiniz. 8 Temmuz’da Merkür gerileyecek. Arkadaş alanlarınızda gerileyecek olan Merkür, eski arkadaşlarınızla daha çok vakit geçirmenize neden olabilir. Yeni projeler için 19 Temmuz’a kadar desteklenmeyeceksiniz.

19 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar kariyer alanlarınızda dikkatli adımlar atmanız gerekiyor. Bu ay tehlikeli zamanlar biraz fazla. 9-11-14-17 ve 30 Temmuz tarihlerinde ev ve aile alanlarınızda hem de kariyer girişimlerinizde dikkatli olun. Çabuk tepkiler vermeye meyilli olacaksınız. Güzel bir ay diliyorum.

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