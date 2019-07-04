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HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş İYİ Parti'ye yüklendi

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş İYİ Parti'ye yüklendi

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Bizim AKP-MHP blokuna oy vermememiz, İYİ Parti ile CHP'nin ittifakla seçime girmiş olması onlara yaradı, bu objektif vaka, söylemeye gerek yok. İYİ Parti'nin bunu provokatif amaçlarla kullanmaya çalışması siyasi etikten yoksun bir davranış." dedi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yargıtayın Hizbullah Davası sanıklarının tahliyesine karar verdiğini belirterek bu karara ilişkin eleştirilerde bulunarak şöyle konuştu:

"Değişken iktidara göre kendi pozisyonunu belirlemek zorunda kalan, istese bile istediği kararı veremeyen bir yargıyla karşı karşıyayız. Sonuçta onlar da ihraç edilebilir, cemaatçi, terörist damgası yiyebilir, cezalar alabilir. Bu davalar yargının taraf olduğuna dair somut belgelerdir." 

Yargının kişiye, örgüte göre taraflı davrandığını savunan Beştaş, "Mevzu Kürt halkı veya hak talebiyse bu talepler reddediliyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yargıda ayrımcılığa, hukuksuzluğa ve çifte standarda derhal son verilmelidir. Yargı herkese eşit mesafede olmak zorundadır. Bu anayasa ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların gereğidir. Artık yargının hükümete, iktidara bağımlılığının son bulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beştaş, kaç dava dosyasında Hizbullah ve DEAŞ sanıklarının tahliye edildiği ve kaç kişinin aynı gerekçeler bulunmasına rağmen tahliye edilmediğiyle ilgili araştırma önergesi verdiklerini aktardı. Beştaş, "Hukuk karşısında eşitliğe ihtiyaç vardır." dedi.

"Bizim İYİ Parti ya da başka partiyle ittifakımız yok"

Bir gazetecinin, dün Genel Kurulda HDP ile İYİ Parti arasında yaşanan tartışmayı anımsatıp HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın İYİ Parti'ye yönelik "Kürt seçmenleri sayesinde o sıralarda oturuyorsunuz." sözlerine katılıp katılmadığını sorması üzerine Beştaş, şunları kaydetti:

"Bizim İYİ Parti ile ya da başka partiyle ittifakımız yok, hiçbir zaman olmadı. Bizim ittifakımız halka, tabanla, demokrasi güçleriyle. Kürt halkı üzerinden ya da HDP üzerinden kavgaya izin vermeyeceğiz. Bunun üzerinden bir tartışmayı reddediyoruz. İYİ Parti ya da diğer partilerin de bu şekilde özellikle Kürtleri sadece seçmen kağıdından ibaret gören, her an aldatılabileceği, kandırılabileceği düşünülerek yapılan hareketlerden ve sözlerden halk da büyük rahatsızlık duyuyor. Bu üstenci ve hiyerarşik yaklaşımı reddediyoruz. Neticede bizim AKP-MHP blokuna oy vermememiz, İYİ Parti ile CHP'nin ittifakla seçime girmiş olması onlara yaradı, bu objektif vaka, söylemeye gerek yok. İYİ Parti'nin bunu provokatif amaçlarla kullanmaya çalışması siyasi etikten yoksun bir davranış."

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