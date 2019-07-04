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Hande Kazanova seyahatleriniz hızlanıyor Temmuz 2019 Akrep Burcu Yorumu

Hande Kazanova seyahatleriniz hızlanıyor Temmuz 2019 Akrep Burcu Yorumu

Bu Tutulmanın etkisi sizlere uzak çevreden gelecek diyebiliriz sevgili Akrep’ler. Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Akrep burcu Temmuz ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Koç burcunu neler bekliyor?

Temmuz ayına 2 Temmuz günü oluşacak bir Güneş Tutulması ile merhaba diyorsunuz sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler. Bu Güneş Tutulması seyahat ve eğitim alanlarınızı tetikleyecek.

Uzak akrabalarınızdan çok önemli haberler gündeme gelebilir. Onların hayatındaki önemli değişimler sizin hayatınıza da etki edebilir. Bu Tutulmanın etkisi sizlere uzak çevreden gelecek diyebiliriz sevgili Akrep’ler.

3 Temmuz’dan sonra seyahatlerinizi hızlandıracağınız bir dönem başlıyor. 8 Temmuz itibariyle hem kariyer konularında hem de ailevi alanda bir Merkür gerilemesi yaşayacaksınız. 19 Temmuz’a kadar kariyer ve iş hayatınızda yanlış anlaşılmalara yatkın olabilirsiniz.

19 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar ise eskiden gitmiş olup keyif aldığınız yerlere seyahatleriniz hızlanabilir. 16 Temmuz’da gerçekleşecek Ay Tutulması algınızı yakın çevre konularına çevirecek. Bu ay  9-11-14-17 ve 30 Temmuz tarihlerine dikkat edin.

Bu tarihlerde iletişimlerinizde bazı sıkıntılar ve problemler karşınıza gelebilir. 23 Temmuz’dan sonra ise kariyer ve iş konularınızda daha etkin bir şekilde kendinizi göstereceksiniz. Güzel bir ay diliyorum.

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