Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu

Son olarak Fenerbahçe'de görev yapan Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, İngiliz ekibi Derby County ile anlaşmaya vardı.

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Frank Lampard'ın Chelsea'ye imza atmasının ardından Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Phillip Cocu ile el sıkıştı.

Derby County'nin sezon öncesi kampına katılmaya hazırlanan Cocu'nun hem futbolcularla tanışacağı hem de kulüp yöneticileriyle görüşerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı vurgulandı.

Geçen sezon Championship'te play-off finali oynayan Derby, Aston Villa'ya 2-1 mağlup olarak Premier Lig hayallerini başka bahara bıraktı.

En son Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı

2018'in Ekim ayında Fenerbahçe'deki görevine son verilen 48 yaşındaki Phillip Cocu, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığından bu yana boşta.

Eredivisie'de 3 şampiyonluk yaşamıştı

Hollandalı teknik adam daha önce PSV Eindhoven'ı çalıştırmış ve Eredivisie'de 3 şampiyonluk yaşamıştı.