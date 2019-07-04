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İBB'ye talimat! Alım-satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, izinler iptal edildi

İBB'ye talimat! Alım-satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, izinler iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tüm birimlere gönderilen genelgelerle müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapanların izinlerinin iptal edildiği; ödemeler, ihaleler, personel alımı, alım-satım ve kiralamaların durdurulduğu belirtildi.

İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasından İBB şirketleri ve daire başkanlıklarına gönderilen bir genelgede İBB şirketlerinin günlük ve rutin işlerini aksatmayacak şekilde işlerin devam ettirilmesi istenerek, bu kapsamın dışında kalan ihale, doğrudan temin, personel alımı, araç kiralama, alım-satım, gayrimenkul kiralama ve benzeri tüm işlerin ikinci bir talimata kadar durdurulması istendi.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre Genelgeyle ivedi konuların Genel Sekreterlik makamına iletilmesi gerektiği de belirtildi.

Ödemelerin geçici süreyle durdurulması kararı

Gönderilen bir başka genelgeyle ise personel ödemeleri ve ödenmemesi durumunda gecikme cezası, faiz gibi ek yük getirecek borçlar hariç olmak üzere üçüncü kişilere yapılacak ödemelerin geçici süreyle durdurulması istendi.

Ödeneklerin kullanımına kısıtlama

İBB şirketlerinin harcama birimlerine bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin kullanımına da kısıtlama getirildi. Genel Sekreterlik, ödeme yapılmadan önce kendilerinden ön onay alınmasını belirtti.

İzinler iptal edildi

Öte yandan başka bir genelgeyle İBB'de müdür ve üzeri kadrolarda görev yapan yöneticilerin kanuni mazeret ve hastalık izni hariç tüm izinlerin durdurulduğu ifade edilerek izinde bulunanların 'ivedilikle' göreve başlamaları istendi.

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