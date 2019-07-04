Tutulma maddi alanda Temmuz 2019 Yay Burcu Yorumu Hande Kazanova

Ortak parasal kararlar ve bu alanda atılacak adımlar hızlı bir şekilde karşınıza gelebilir. Yay burcu Temmuz ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Yay burcunu neler bekliyor? Bu ay önemli aylardan bir tanesi olacak. İletişim ağınız hızlı akacak.

2 Temmuz’da oluşacak Güneş Tutulması ise Temmuz ayına merhaba diyeceksiniz sevgili Yay ve yükselen Yay’lar. Bu Tutulma sizin maddi alanlarınızda etkili olacak. Ortak parasal kararlar ve bu alanda atılacak adımlar hızlı bir şekilde karşınıza gelebilir.

Önemli bir borçla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bu ay maddi konulara daha çok dikkat etmeniz gerekecek. 8 Temmuz’da Merkür gerileyecek.

Bu gerilemeyi uzak çevre alanlarında yaşayacaksınız. Sizi daha az tanıyan insanlarla olan iletişiminizde 19 Temmuz’a kadar yanlış anlaşılma ve sıkıntılara açık bir dönem olacak. 19 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar olan dönemde Merkür ortak parasal alanda gerileyecek.

Bu dönemde parasal işlerde desteklenmeyeceksiniz. 16 Temmuz’da parçalı Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu dönemde elinize bir para geçebilir. Bu ay 19 Temmuz’dan sonra parasal konulara daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. 23 Temmuz’dan sonra ise hayatı daha keyifli algılayacaksınız. Gezmek, dolaşmak ve yeni insanlarla bir araya gelmek önem kazanacak. Güzel bir ay diliyorum.