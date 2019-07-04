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Hatayspor’da Bobo sesleri

İhlas Haber Ajansı
Hatayspor’da Bobo sesleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giymiş olan Bobo'yu transfer gündemine aldı.

Hatayspor, bir dönem Beşiktaş forması giyen ve son olarak da Alanyaspor'da görev almış olan Bobo’yu gündemine aldı. Bordo-beyazlı kulübün Alanyaspor ile anlaşması karşılıklı olarak feshedilen Brezilyalı forveti transferde hedeflediği öğrenildi. 

Bobo Hatay’a gelmeye hazır 
Tekrar Türkiye’ye gelmeye hazırlanan 34 yaşındaki tecrübeli forvetin Hatayspor’la her konuda anlaştığı ve son olarak eşini ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Hatayspor transfer komitesi tarafından Hatay’a ait fotoğrafların Bobo’ya gönderildiği de iddia edilirken, Bobo’nun eşini ikna etmesi durumunda birkaç gün içerisinde Türkiye’ye gelmesi beklendiği gelen bilgiler arasında yer aldı. 

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