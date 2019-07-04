Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak sorusu vatandaşların gündeminde. 2019 yılında 81 ilde toplam 8 bin bekçi alımı yapılacak. Toplamda 100 sorunun sorulacağı ve adayların 100 puan üzerinden değerlendirileceği bekçilik sınavı ne zaman, sınavda hangi sorular çıkacak işte merak edilenler...

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, 2019 yılı bekçilik sınav tarihleri ne zaman araştırmaları son günlerde arttı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 bin bekçi alımı yapılacağını duyurmasının ardından 81 ilde bekçilik başvurusu için harekete geçti. Şartlara göre uygun görülen adaylar şimdi de yazılı sınav için bekliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar için daha sonra mülakat sınavında ter dökecek.

Bekçi alımı ile ilgili sürecin yarısına gelindi. Ön başvurular sonuçlandı. Sağlık kontrolleri gerçekleşti. Adaylar sağlık kontrolü merkezlerinde yazılı sınav için başvurularını yaptılar. Gözler ise yazılı sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. Öte yandan yazılı sınava girecek adaylar bir önceki yılın yazılı sınav sorularını da araştırıyor. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik yazılı sınav belgeleri açıklandı mı? İşte tüm merak edilen soruların cevabı ve bir önceki yazılı sınav soruları…

2019 BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN: Bekçilik yazılı sınavının ne zaman yapılacağı henüz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmen açıklanmadı. Ancak bir önceki bekçi alımında yazılı sınav başvuru tarihinin sona ermesinin ardından 3 ay sonra yapılmıştı. Bekçilik başvurularının 1 Nisan tarihinde sona erdiği düşünülecek olursa, geçmiş tecrübelerde göz önüne alındığında sınavın Haziran’ın son Pazar veya Temmuz ayının ilk Pazar günü yapılması tahmin ediliyor. Ancak başta da belirttiğimiz gibi konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz mevcut değil.

Öte yandan sağlık kontrolü sonuçları da henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanması ile birlikte ön kontrolden geçen adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaklar. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından adayların sınav yerlerinin de açıklanması tahmin ediliyor.

Bekçilik yazılı sınav tarihinin henüz açıklanmamasına karşın adaylar tecrübe kazanmak amacıyla geçmiş yıllara ait bekçilik sınav soruları ve cevaplarını da internette araştırıyor. İşte 2018 bekçilik sınavı soru ve cevapları…

SINAV MERKEZİ

Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 09.00

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR BİLGİLERİ

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:



Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;



1-) Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,



2-) Lastik içerisinden geçme,



3-) 15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,



4-) İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-) 2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-) Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,



7-) Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.



İşte aşamalar;



40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,



41 saniyede tamamlayanlar 95,



42 saniyede tamamlayanlar 90,



43 saniyede tamamlayanlar 85,



44 saniyede tamamlayanlar 80,



45 saniyede tamamlayanlar 75,



46 saniyede tamamlayanlar 70,



47-48 saniyede tamamlayanlar 65,



49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.